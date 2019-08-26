В Тамбове аварийный дом не могли отремонтировать 3 года

СЕГОДНЯ 14:09 2019-08-26T14:09:57+03:00

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Прокуратура Ленинского района провела проверку по обращению Федерального инспектора по Тамбовской области. Объектом стало бездействие администрации Тамбова и судебных приставов Ленинского района.

- Установлено, что решением Ленинского районного суда от 24.05.2016 на администрацию Тамбова возложена обязанность проведения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома №28 по улице А. Бебеля, являющегося объектом культурного наследия регионального значения «Доходный дом Галкина». В ходе ремонта необходимо усилить фундамент и стены, усилить или заменить чердачные и межэтажные перекрытия, заменить полы, окна, двери и кровлю, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

В ноябре 2016 года судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство. Однако исполнение решения суда затягивалось. По обращению жителей дома в 2017 году городская администрация признала дом аварийным и подлежащим реконструкции. Но выполнить работы, по ее мнению, должны были сами хозяева помещений за счет личных средств. Впоследствии этот пункт отменил суд.

По закону ремонт объекта культурного наследия – это целый комплекс научно-исследовательских и изыскательских работ. Управление по государственной охране объектов культурного наследия области выдало задание на проведение работ в доме в 2017 году.

Однако только в июле 2019 года администрация города Тамбова разместила в Единой информационной системе закупку работ на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт дома. До этого никаких мер для реального и своевременного исполнения решения суда предпринято не было, а это нарушило право взыскателя на исполнение судебного акта в разумный срок.

Прокуратура внесла в адрес исполняющего обязанности главы города Тамбов представление и потребовала срочно устранить нарушения и привлечь виновных к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU