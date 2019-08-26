В Тамбовской области убит москвич

СЕГОДНЯ 13:39 2019-08-26T13:46:40+03:00

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В Мучкапе в сарае одного из домов обнаружено тело 41-летнего жителя Московской области с явными признаками насильственной смерти. Уваровский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тамбовской области возбудил по данному факту уголовное дело.

По версии следствия, потерпевший весной купил дачный домик в Мучкапе, куда временами приезжал, чтобы вести ремонт. В один из таких «наездов» мужчина перестал выходить на связь с близкими. Те попросили родственников из Тамбовской области проведать мужчину. Они-то и обнаружили в сарае тело потерпевшего с ножевыми ранениями груди и шеи.

- Благодаря грамотной и слаженной работе следователей СК и оперативных сотрудников органов внутренних дел в кратчайшие сроки установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался ранее уже судимый за аналогичное преступление 49-летний местный житель, которого погибший привлек в качестве подсобного рабочего для проведения строительного-отделочных работ в доме, - рассказали в СУ СК по Тамбовской области.

В ближайшее время суд изберет для подозреваемого меру пресечения. В настоящее время устанавливаются обстоятельства дела, в частности, мотив преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU