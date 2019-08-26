В Тамбове «Фольксваген» столкнулся с «Киа Рио»
Травмированы двое пассажиров
При столкновении трех машин пострадали двоеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В Тамбове 59-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат», поворачивая на перекрестке, врезался в автомобиль «Киа Рио». От удара «Киа» развернуло и он столкнулся с «Ладой Гранта».
- В результате ДТП пассажир автомобиля «Фольксваген Пассат», мужчина 1988 года рождения, и пассажир автомобиля «Киа Рио», женщина 1992 года рождения, получили телесные повреждения, - рассказали в региональном УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU