В Тамбове «Фольксваген» столкнулся с «Киа Рио»

СЕГОДНЯ 13:30 2019-08-26T13:30:16+03:00

При столкновении трех машин пострадали двое Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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В Тамбове 59-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат», поворачивая на перекрестке, врезался в автомобиль «Киа Рио». От удара «Киа» развернуло и он столкнулся с «Ладой Гранта».

- В результате ДТП пассажир автомобиля «Фольксваген Пассат», мужчина 1988 года рождения, и пассажир автомобиля «Киа Рио», женщина 1992 года рождения, получили телесные повреждения, - рассказали в региональном УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU