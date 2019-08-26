2019-08-26T13:00:35+03:00
Происшествия

Жительницу Тамбовской области оштрафовали за торговлю самогоном

Женщине придется заплатить 50 тысяч рублей
Марина Поповцева
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Жительнице Сосновского района вынесли приговор за неоднократную незаконную продажу алкогольной продукции.

По делу установлено, что обвиняемая прежде уже привлекалась к административной ответственности за продажу самогона и заплатила штраф в 15 тысяч рублей.

- Однако уже в ноябре прошлого года сельчанка вновь осуществила незаконную розничную продажу 1 бутылки самогона емкостью 0,6 л за 100 рублей, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

Теперь женщине придется заплатить штраф в 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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