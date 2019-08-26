В Мичуринске пройдет выставка тамбовского художника Бориса Ольшанского

СЕГОДНЯ 12:00 2019-08-26T12:00:54+03:00

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28 августа в 13.00 в Мичуринске откроется персональная выставка заслуженного художника России Бориса Ольшанского. Экспозиция, состоящая из 40 живописных работ, будет представлена в выставочном зале музея-усадьбы А.М. Герасимова.

- Борис Ольшанский - художник-славянист, продолжатель традиций русской школы живописи, автор более 300 картин. Родился в Тамбове, окончил Пензенское художественное училище и Московский Суриковский институт. С 1989 года - в рядах членов Союза художников СССР, ныне России. В 2019 году ему было присвоено звание «Заслуженный художник России». Мастер живет и работает в Тамбове, - пояснили в администрации города Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU