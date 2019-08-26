В Тамбовской области в ДТП пострадал годовалый малыш

СЕГОДНЯ 11:30 2019-08-26T11:30:32+03:00

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В Тамбове 37-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» столкнулся с автомобилем «Шкода Ети», а затем вылетел на встречку, где протаранил «Форд Фокус».

- В результате ДТП пассажиры автомобиля «Форд Фокус», мальчик 2018 года рождения и женщины 1961 и 1993 годов рождения, получили телесные повреждения. Кроме того, в ДТП получил ранения водитель автомобиля «Тойота Камри», - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Также на 528-м километре автодороги Р-22 «Каспий» на территории Сампурского района 31-летняя женщина за рулем автомобиля «Geely» не справилась с обгоном и вылетела в кювет. Авто опрокинулось, в результате сама женщина (которая, кстати, ездила без прав) и ее пассажиры – мальчики 6 и 7 лет и 34-летний мужчина - получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU