В Тамбовской области в ДТП пострадал годовалый малыш
В Тамбове 37-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» столкнулся с автомобилем «Шкода Ети», а затем вылетел на встречку, где протаранил «Форд Фокус».
- В результате ДТП пассажиры автомобиля «Форд Фокус», мальчик 2018 года рождения и женщины 1961 и 1993 годов рождения, получили телесные повреждения. Кроме того, в ДТП получил ранения водитель автомобиля «Тойота Камри», - рассказали в УМВД по Тамбовской области.
Также на 528-м километре автодороги Р-22 «Каспий» на территории Сампурского района 31-летняя женщина за рулем автомобиля «Geely» не справилась с обгоном и вылетела в кювет. Авто опрокинулось, в результате сама женщина (которая, кстати, ездила без прав) и ее пассажиры – мальчики 6 и 7 лет и 34-летний мужчина - получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU