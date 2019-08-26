Тамбовчанки выиграли два гранта на фестивале «Таврида-АРТ»

СЕГОДНЯ 11:00 2019-08-26T11:00:20+03:00

Валерия Кривошеева и Юлия Жмаева получат 900 и 300 тысяч рублей соответственно

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На Всероссийском фестивале творческих сообществ «Таврида-АРТ» тамбовчане выиграли сразу два гранта.

Валерия Кривошеева получит 900 тысяч рублей на проведение Фестиваля носка. Праздник запланирован на 19 сентября 2020 года и пройдет столице вязания Рассказово, где работает уникальный музей вязаного носка.

Второй проект-победитель принадлежит финалистке первого сезона «Лидеров Тамбовщины» Юлии Жмаевой. Проект называется «Life в кайф с Kangoo jumps» Девушка получит 300 тысяч рублей на пропаганду здорового образа жизни.

- В рамках фестиваля организаторы распределили беспрецедентную сумму грантов - 80 миллионов рублей получили молодые люди на реализацию социально значимых проектов, - сообщают в областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU