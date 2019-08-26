Тамбовчанки выиграли два гранта на фестивале «Таврида-АРТ»
На Всероссийском фестивале творческих сообществ «Таврида-АРТ» тамбовчане выиграли сразу два гранта.
Валерия Кривошеева получит 900 тысяч рублей на проведение Фестиваля носка. Праздник запланирован на 19 сентября 2020 года и пройдет столице вязания Рассказово, где работает уникальный музей вязаного носка.
Второй проект-победитель принадлежит финалистке первого сезона «Лидеров Тамбовщины» Юлии Жмаевой. Проект называется «Life в кайф с Kangoo jumps» Девушка получит 300 тысяч рублей на пропаганду здорового образа жизни.
- В рамках фестиваля организаторы распределили беспрецедентную сумму грантов - 80 миллионов рублей получили молодые люди на реализацию социально значимых проектов, - сообщают в областной администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU