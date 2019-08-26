В Тамбове закрыли подпольный игорный клуб

СЕГОДНЯ 10:29 2019-08-26T10:29:21+03:00

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В дежурную часть отдела полиции № 1 по Тамбову поступили сведения о незаконной предпринимательской деятельности в подвале одного из домов. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции выявили подпольный клуб, где проводились азартные игры.

- Из помещения изъято 9 системных блоков с мониторами и другое оборудование, а также выручка в виде денежной суммы в размере 13600 рублей. 22-летний мужчина, проживающий в Тамбове, опрошен на предмет осуществления незаконной предпринимательской деятельности. Получены признательные показания. Устанавливаются другие лица, причастные к организации запрещенного на территории области подпольного бизнеса, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

По результатам проверки может быть возбуждено уголовное дело по признакам статьи 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство». Виновному придется заплатить штраф до 300 тысяч рублей, выполнять обязательные работы или сесть в тюрьму на срок до полугода.

ИСТОЧНИК KP.RU