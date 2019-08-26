2019-08-26T10:00:29+03:00
Общество

Тамбовский онкодиспансер получил современное оборудование

Новые операционные столы комфортны для хирургов и пациентов
Марина Поповцева
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Новое оборудование снижает продолжительность и травматичность операцииНовое оборудование снижает продолжительность и травматичность операции
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Тамбовский областной онкологический диспансер получил 4 современных операционных стола. Они комфортны для хирургов и пациентов, надежны. Управление положением стола производится с пульта, оборудование позволяет делать рентген снимки, не перемещая пациента. А главное, применение новых столов поможет снизить продолжительность и травматичность операции.

- Дистанционное регулирование стола позволяет дистанционно менять положение больного, без применения дополнительных устройств, создать наилучшие условия оперирования, - пояснили в управлении здравоохранения Тамбовской области.

Фото Управления здравоохранения Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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