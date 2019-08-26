Тамбовский онкодиспансер получил современное оборудование
Тамбовский областной онкологический диспансер получил 4 современных операционных стола. Они комфортны для хирургов и пациентов, надежны. Управление положением стола производится с пульта, оборудование позволяет делать рентген снимки, не перемещая пациента. А главное, применение новых столов поможет снизить продолжительность и травматичность операции.
- Дистанционное регулирование стола позволяет дистанционно менять положение больного, без применения дополнительных устройств, создать наилучшие условия оперирования, - пояснили в управлении здравоохранения Тамбовской области.
Фото Управления здравоохранения Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU