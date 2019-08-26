Работы на улице Комиссара Московского в Тамбове завершаются

СЕГОДНЯ 09:43 2019-08-26T09:43:27+03:00

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В префектуре «Полынковская» проводится ремонт улиц Авиационная, Комиссара Московского, Эскадронная и 3-й Эскадронный проезд. Производится благоустройство двора домов 65 а и б по улице Полынковской.

Так, на Комиссара Московского ремонт почти завершен. Основные работы закончатся к 1 октября. Дирекция городских дорог контролирует, чтобы подрядчики убрали строительный мусор с обочин, заасфальтировали заездные карманы на остановках. Кроме того, необходимо сделать пешеходный переход через ж/д пути на пересечении улиц Комиссара Московского и Эскадронной комфортным и безопасным.

На территории рядом с домом №55 по улице Полынковской планировалось разместить детские и спортивные площадки, автостоянку, площадку для выгула собак. Однако пока планы не реализованы. Чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, необходимо решить юридические вопросы с Министерством обороны, которому принадлежит территория.

- В самое ближайшее время рабочие приступят к асфальтированию пешеходных дорожек во дворе по адресу ул. Полынковская, 65а и 65 б. Помимо этого здесь делается подъезд к домам, чтобы обеспечить проезд спецтехники, например, скорой помощи и пожарных, - сообщили в администрации города Тамбова.

Жители согласовали проект благоустройства, однако в процессе реализации появились вопросы. Необходимо грамотно организовать водоотвод, чтобы дождь не заливал детскую площадку. Кроме того, жителям самим, на общем собрании предстоит решить вопросы организации стоянки, строительства дополнительных тротуаров. Вместе с управляющей компанией им предстоит разобраться с организацией отмостки у дома.

ИСТОЧНИК KP.RU