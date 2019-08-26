В Тамбовской области стали производить больше продуктов

СЕГОДНЯ 09:08 2019-08-26T09:08:48+03:00

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Промышленные предприятия Тамбовской области сохраняют стабильные результаты. За первые 7 месяцев 2019 года индекс промпроизводства составил 100,1%.

Так, обрабатывающие производства стали производить продукции на 0,9 % больше. Значительнее всего показатели увеличились на предприятиях по ремонту и монтажу машин и оборудования – на 34,1%, а также у металлургических производств – на 23,7%, на производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 23,5%, производстве одежды – на 13,9%.

- Обрабатывающими производствами отгружено товаров, выполнено работ и услуг на 86,6 млрд. рублей (в действующих ценах). Наибольшая их доля приходится на производство пищевых продуктов (54,5%), прочих транспортных средств и оборудования (7,4%), компьютеров, электронных и оптических изделий (6,9%), химических веществ и химических продуктов (6,4%), рассказали в администрации Тамбовской области.

Кроме того, в регионе выросло производство свинины, охлажденного мяса, колбасных изделий. Больше стали добывать полезных ископаемых.

ИСТОЧНИК KP.RU