С погибшем в ДТП заместителем главы администрации Тамбова простятся 26 августа

СЕГОДНЯ 12:50 2019-08-25T12:51:36+03:00

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Заместителя главы Тамбова Алексея Ануфриева похоронят на Воздвиженском кладбище. Как сообщила пресс-служба мэрии, отпевание пройдет в понедельник, 26 августа, в 12.00 в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Напомним, Алексей Николаевич погиб накануне в результате дорожно-транспортного происшествия. Авария случилась в районе города Скопин Рязанской области.

Алексею Ануфриеву было 40 лет. Он родился 7 апреля 1979 года в селе Ярославка Ржаксинского района. В 1998 году с отличием закончил Тамбовский автотранспортный техникум им. М. Солнцева по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей». Затем два года отслужил в армии. Позже получил два высших образования в ТГУ им. Г.Р.Державина по профилю «География» (2005 год) и «Финансы и кредит» (2012 год).

Трудовой стаж начал в 2000 году. Прошел путь от водителя до заместителя главы администрации города Тамбова. Курировал работу комитета по предупреждению чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и охране окружающей среды, контрольного комитета, управления делами и архивного отдела. У Алексея Николаевича остались жена и трое сыновей.

ИСТОЧНИК KP.RU