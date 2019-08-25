Тамбовские пенсионеры закроют фестиваль танцев «Уличная латина»
Праздник начнется в 19.00
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Закрытие VII фестиваля «Уличная латина» пройдет в воскресенье, 25 августа, в 19 часов в музейном комплексе «Усадьба Асеевых». В празднике примут участие пенсионеры старше 55 лет, а также дети, отдыхающие в летних лагерях.
Как добавляют в пресс-службе администрации Тамбовской области, в целом программа фестиваля включает: творческие номера, мастер-классы от одних из лучших хореографов города, дискотеку для участников и зрителей, розыгрыши и конкурсы. Специальный гость праздника: участник шоу «Танцы» на «ТНТ» Виталий Уливанов.
Вход на фестиваль «Уличная латина» свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU