В Тамбовскую область поступила вакцина от гриппа

СЕГОДНЯ 11:27 2019-08-24T11:27:44+03:00

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В Тамбовскую область поступила первая партия вакцины от гриппа. Это 230 доз препарата для взрослых и для детей (43 % от заявки). К концу месяца вакцина поступит во все лечебные учреждения региона.

- В первую очередь прививку будут делать тем, кто в ходит в группу риска – это школьники и дети с 6 месяцев, беременные женщины, студенты высших и средних учебных заведений, призывники, лица с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, обмена веществ, граждане старше 60 лет и работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, - рассказали в администрации Тамбовской области.

Остальные жители области могут получить прививку по программам добровольного медицинского страхования либо за счет средств работодателей и личных средств. Провести иммунизацию планируется до 1 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU