2019-08-24T10:29:12+03:00
Общество

Замглавы администрации Тамбова погиб в ДТП

Алексей Ануфриев был сбит машиной в Рязанской области
Марина Поповцева
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Чиновник трагически погиб на дорогеЧиновник трагически погиб на дорогеФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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24 августа в городе Скопин Рязанской области в результате ДТП погиб заместитель главы администрации Тамбова Алексей Ануфриев. Алексей Николаевич был сбит проезжающей машиной.

- Администрация Тамбовской области и администрация города Тамбова выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего, - сообщают в горадминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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