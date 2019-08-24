Замглавы администрации Тамбова погиб в ДТП
Алексей Ануфриев был сбит машиной в Рязанской области
Чиновник трагически погиб на дорогеФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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24 августа в городе Скопин Рязанской области в результате ДТП погиб заместитель главы администрации Тамбова Алексей Ануфриев. Алексей Николаевич был сбит проезжающей машиной.
- Администрация Тамбовской области и администрация города Тамбова выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего, - сообщают в горадминистрации.
ИСТОЧНИК KP.RU