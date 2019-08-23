В тамбовском управлении соцзащиты усилили контроль за финансами после кражи 7 миллионов на топливе

СЕГОДНЯ 17:01 2019-08-23T17:01:56+03:00

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Управление соцзащиты и семейной политики области прокомментировало ситуацию с кражей федеральных денег, которые выделялись на оплату твердого топлива в Кирсановском районе. Напомним, ранее прокуратура сообщила о том, что в «Центре социальных услуг» Кирсановского района придумали хитроумную схему: составляли документы на несуществующих льготников, которые получают уголь и дрова, получали под них средства, переводили их поставщику этого самого топлива, а потом деньги похищались. Таким образом, за три последних года исчезли 7 миллионов рублей.

Чиновники управления заступились за коллектив Центра, где произошла кража.

- На территории г. Кирсанова и Кирсановского района проживает 7,5 тысяч граждан льготной категории. Каждый специалист центра социальных услуг отвечает за выплату конкретных видов льгот, которых в общей сложности более 100. Это и ежемесячные денежные выплаты, и компенсация за оплату услуг ЖКХ, детские пособия, выплаты инвалидам и другие. Конкретные виды льгот распределены между определенными специалистами и закреплены за ними, - говорит исполняющая обязанности первого заместителя начальника управления социальной защиты и семейной политики области Марина Макова. - Всего из 7,5 тысячи граждан льготной категории более 500 человек получают льготы по оплате твердого топлива. Принятие решения о предоставлении мер социальной поддержки осуществляется на основании ряда документов. Прокурорская проверка выявила противоправные действия сотрудников, выполнявших обязанности по оплате твердого топлива. Руководство Центра социальных услуг содействовало в объективном установлении обстоятельств случившегося. Поэтому СМИ несправедливо обвиняют в недобросовестности весь коллектив социального учреждения. По приказу управления соцзащиты и семейной политики области во всех территориальных центрах социальных услуг усилен контроль за оплатой твердого топлива. Проводятся подомовые обходы получателей льгот.

Расследование уголовного дела продолжается, проводит его следственная часть УМВД России по Тамбовской области. Также за ходом следствия установлен прокурорский контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU