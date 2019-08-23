Жители Тамбовской области остались без воды

СЕГОДНЯ 17:30 2019-08-23T17:30:52+03:00

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В прокуратуру Ржаксинского района поступило коллективное обращение жителей поселка Жемчужный. Люди пожаловались на отсутствие воды и бездействие администрации сельсовета.

- Установлено, что водоснабжение жителей поселка осуществляется от центрального водопровода. В результате выхода из строя глубинного насоса 20 августа 2019 было прекращено водоснабжение 413 жителей поселка. При этом вопреки требованиям законодательства администрацией Чакинского сельсовета оперативных и достаточных мер к организации холодного водоснабжения принято не было, подвоз питьевой воды населению не организован, - рассказали в региональной прокуратуре.

Для устранения нарушений главе Чакинского сельского совета было внесено представление. В ответ администрация немедленно приняла меры по восстановлению водоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU