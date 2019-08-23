За «Атмановскими кулачками» можно будет наблюдать в прямом эфире
24 и 25 августа в селе Атманов Угол Сосновского района пройдут традиционные игры «Атмановские кулачки - 2019». Это значимое для культурной жизни страны событие будет транслироваться в прямом эфире на портале Культура.рф.
- Культурный стриминг - это платформа онлайн-трансляций, созданная на базе портала «Культура.РФ» в рамках соответствующего нацпроекта. Главная цель - привлечь внимание широкой аудитории к самим интересным событиям и мероприятиям, которые проходят в регионах, - пояснили в областной администрации.
Трансляция будет проходить 24.08.2019 с 14.00 до 21.00 и 25.08.2019 с 11.00 до 20.00 на портале «Культура.РФ» и в соцсетях: https://vk.com/rustradgames, https://www.facebook.com/AtmanovskieKulachki/, https://ok.ru/group52020543160489.
ИСТОЧНИК KP.RU