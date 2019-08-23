Общественный совет по вопросам ЖКХ выявил нарушения в работе управляющих компаний

СЕГОДНЯ 15:00 2019-08-23T15:00:18+03:00

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Общественный совет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при главе администрации Тамбовской области проверил деятельность управляющих организаций области. В частности, отслеживалось размещение информации в Государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ) и расположение офисов УК относительно домов под их управлением. По лицензионным требованиям офис должен быть не дальше 3 км от домов.

Результаты проверки отправлены в управление государственного жилищного надзора области. Было возбуждено и передано в суд около 30 административных материалов о правонарушениях. Это несвоевременное размещение отчетов о деятельности УК по итогам года и слишком большое расстояние офисов от домов. К настоящему времени большинство нарушений устранено.

- Механизмы общественного контроля показывают свою эффективность. Они будут реализовываться и далее, в том числе в форме систематического наблюдения за исполнением действующего законодательства всеми участниками жилищных правоотношений, - сообщают в региональном отделении партии «Единая Россия».

ИСТОЧНИК KP.RU