Тамбовчанка обманула компанию, в которой работала, на 40 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:34 2019-08-23T14:34:36+03:00

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Прокуратура Тамбовского района поддержала в суде гособвинение по уголовному делу главного бухгалтера фирмы. Женщина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

В суде установлено, что злоумышленница, являясь главным бухгалтером компании, пользовалась электронным ключом генерального директора организации. Это позволяло ей использовать его цифровую подпись для операций с электронными платежами. Так у женщины оказался единоличный доступ к банковской системе, установленной на ее рабочем компьютере.

- Злоупотребляя доверием, злоумышленница незаконно перечислила деньги с расчетного счета ООО на свой лицевой счет в виде займов, премий, заработной платы на общую сумму свыше 40 миллионов рублей, - рассказали в региональной прокуратуре. - Для сокрытия своих незаконных действий она предоставляла генеральному директору подделанные банковские выписки, в которых указывала действительные обязательные платежи с завышением итоговых сумм на размер похищенных ею денежных средств.

Суд приговорил женщину к 3 годам исправительной колонии. Всю сумму ущерба взыскали с осужденной в пользу организации.

ИСТОЧНИК KP.RU