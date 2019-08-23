Тамбовчанин получил судимость за близость с 15-летней школьницей

СЕГОДНЯ 13:37 2019-08-23T13:37:28+03:00

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19-летний тамбовчанин отправился под суд за близость с 15-летней школьницей. Как выяснили в региональном СУ СКР по Тамбовской области, парень познакомился с девушкой в начале января этого года в социальной сети «ВКонтакте». При этом на странице школьницы была указана достоверная информация о дате ее рождения. Молодые люди стали переписываться, а через несколько недель после знакомства парень пригласил ее на свидание к себе домой, где по обоюдному согласию вступил с ней в половую связь.

- Преступление было выявлено после поступления в следственный орган сообщения из медицинского учреждения о беременности девушки, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU