В Тамбове пьяный угонщик врезался в автобус
Мужчину, разъезжавшего на чужом автомобиле, поймали полицейские
Изменить размер текста:
Тамбовские полицейские получили сообщение о ДТП. Сотрудники ГИБДД обнаружили на бульваре Энтузиастов поврежденный автомобиль «Лада Гранта». Находившийся за рулем мужчина рассказал, что угнал авто из сервиса в пьяном виде. На чужой машине угонщик столкнулся с автобусом. На 34-летнего жителя Тамбова заведено уголовное дело об угоне.
- Наказанием виновному санкция статьи определяет штраф в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет. Кроме того, виновному придется возместить владельцу материальный ущерб, принесенный автомобилю в результате ДТП, - пояснили в УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU