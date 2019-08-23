2019-08-23T14:00:50+03:00
Происшествия

В Тамбове пьяный угонщик врезался в автобус

Мужчину, разъезжавшего на чужом автомобиле, поймали полицейские
Марина Поповцева
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Тамбовские полицейские получили сообщение о ДТП. Сотрудники ГИБДД обнаружили на бульваре Энтузиастов поврежденный автомобиль «Лада Гранта». Находившийся за рулем мужчина рассказал, что угнал авто из сервиса в пьяном виде. На чужой машине угонщик столкнулся с автобусом. На 34-летнего жителя Тамбова заведено уголовное дело об угоне.

- Наказанием виновному санкция статьи определяет штраф в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет. Кроме того, виновному придется возместить владельцу материальный ущерб, принесенный автомобилю в результате ДТП, - пояснили в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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