2019-08-23T12:39:02+03:00
Происшествия

Обидчик «тамбовской казначейши» отправится под суд за убийство

Мужчина предложил сыграть в карты на присутствующую даму и расправился с гостем, который пытался ее защитить
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Кирсановском МСО СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве.

По версии следствия, вечером 24 мая этого года мужчина был у себя дома в компании друзей, они выпивали. В какой-то момент хозяин предложил приятелям сыграть в карты на одну из присутствовавших там же женщин. Одного из гостей такое поведение сильно возмутило, мужчины устроили драку, во время которой 36-летний мужчина несколько раз ударил оппонента ножом. От полученного проникающего ранения живота 35-летний гость скончался на месте. Подозреваемого в совершении преступления задержали. Известно, что также он обвиняется в угрозах убийством и повторном управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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