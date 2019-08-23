По проекту «Народная инициатива» ремонтируют дороги и водопровод, освещают улицы

СЕГОДНЯ 13:00 2019-08-23T13:00:36+03:00

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В Тамбовской области идут работы по реализации проекта «Народная инициатива». В 2019 году в нем участвуют 7 городов, 13 городских и 231 сельское поселение. Жители сами выбрали направления действий в своих городах и селах. Чаще всего выбор был сделан в пользу дорожного ремонта.

К настоящему моменту реализуется 145 подобных проектов. Работы почти завершены в Татановском сельсовете Тамбовского района, Алкужборковском и Ракшинском сельсоветах Моршанского района, Ярославском сельсовете Никифоровского района. На средства проекта здесь было решено закупить щебень и провести укладку твердого покрытия.

- Еще одним популярным направлением проекта стало обустройство уличного освещения. Так, по нему реализуется 110 проектов в Липовском сельсовете Пичаевского района, Березовском сельсовете Уметского района, Кочетовском сельсовете Петровского района, Лучевском сельсовете Уваровского района и в ряде других населенных пунктов. В эти дни идет монтаж светового оборудования, замена ламп, ремонт световых опор, - сообщают в региональном отделении партии «Единая Россия».

На третьем месте по популярности - работы по водоснабжению и водоотведению. На средства проекта будут заменены водонапорные башни, куплено оборудование и проведен ремонт сетей.

В этом году на реализацию проекта «Народная инициатива» из областного бюджета выделено 125 миллионов 153 тыс. рублей при софинансировании муниципалитетов.

Фото регионального отделения партии "Единая Россия"

ИСТОЧНИК KP.RU