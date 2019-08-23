2019-08-23T13:00:36+03:00
Общество

По проекту «Народная инициатива» ремонтируют дороги и водопровод, освещают улицы

На реализацию выделено 125 млн рублей
Марина Поповцева
Поделиться:
Чаще всего жители Тамбовской области выбирали ремонт дорогЧаще всего жители Тамбовской области выбирали ремонт дорог
Изменить размер текста:

В Тамбовской области идут работы по реализации проекта «Народная инициатива». В 2019 году в нем участвуют 7 городов, 13 городских и 231 сельское поселение. Жители сами выбрали направления действий в своих городах и селах. Чаще всего выбор был сделан в пользу дорожного ремонта.

К настоящему моменту реализуется 145 подобных проектов. Работы почти завершены в Татановском сельсовете Тамбовского района, Алкужборковском и Ракшинском сельсоветах Моршанского района, Ярославском сельсовете Никифоровского района. На средства проекта здесь было решено закупить щебень и провести укладку твердого покрытия.

- Еще одним популярным направлением проекта стало обустройство уличного освещения. Так, по нему реализуется 110 проектов в Липовском сельсовете Пичаевского района, Березовском сельсовете Уметского района, Кочетовском сельсовете Петровского района, Лучевском сельсовете Уваровского района и в ряде других населенных пунктов. В эти дни идет монтаж светового оборудования, замена ламп, ремонт световых опор, - сообщают в региональном отделении партии «Единая Россия».

На третьем месте по популярности - работы по водоснабжению и водоотведению. На средства проекта будут заменены водонапорные башни, куплено оборудование и проведен ремонт сетей.

В этом году на реализацию проекта «Народная инициатива» из областного бюджета выделено 125 миллионов 153 тыс. рублей при софинансировании муниципалитетов.

Фото регионального отделения партии "Единая Россия"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовчанин получил судимость за близость с 15-летней школьницей
Обидчик «тамбовской казначейши» отправится под суд за убийство
Сбербанк поможет собрать детей в школу быстро и выгодно
Жительница Тамбовской области продала фотоаппарат, чтобы не платить алименты
В Тамбовской области по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержано 8 человек
На Тамбовщине при столкновении КамАЗа и легковушки погибла пожилая пара
В Мичуринске в реке нашли тело мужчины, пропавшего неделю назад
В Мичуринске отреставрируют памятник воинам-интернационалистам
В Тамбовской области не зафиксировано случаев бешенства у людей
В Тамбовской области оштрафовали главу сельхозкооператива
Юные тамбовчане встретились с детской писательницей
Участниками фестиваля «Тамбовщина за спорт» стали почти 5 тысяч человек
Аэропорт «Тамбов» заплатил штраф в 200 тысяч рублей за затягивание начала ремонтных работ
Тамбовские фермеры увеличили производство мяса
В Тамбовской области открылась выставка компьютерных копий картин импрессионистов
Тамбовчане проголосуют за лучший короткометражный фильм
Тамбовчанка угрожала сыну ножом, чтобы отнять и заложить его телефон
Тамбовчанка, убившая гражданского мужа, отправится в колонию на 7 лет
Прокуратура помогла жителям Тамбовской области, оставшимся без питьевой воды