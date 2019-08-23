2019-08-23T12:01:32+03:00
Общество

Жительница Тамбовской области продала фотоаппарат, чтобы не платить алименты

Женщину приговорили к обязательным работам
Марина Поповцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд Первомайского района вынес приговор 45-летней местной жительнице. Ее обвиняют в продаже имущества, подвергнутого аресту.

По делу установлено, что обвиняемая по решению суда обязана выплачивать алименты на содержание двоих детей. Ребята живут в приемной семье, родительских прав женщина лишена.

Однако жительница Первомайского района долгое время алименты не платила, за что в октябре 2018 года осуждена по ст.157 УК РФ. Это, впрочем, на женщину действия не оказало, она продолжала уклоняться от уплаты алиментов.

- В этой связи, судебным приставом-исполнителем был наложен арест на имевшийся у нее цифровой фотоаппарат и передан ей на ответственное хранение. Буквально через две недели после ареста, она реализовала указанный фотоаппарат неизвестным лицам за тысячу рублей, которые потратила на собственные нужды, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

Теперь женщину ждет 60 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовчанин получил судимость за близость с 15-летней школьницей
По проекту «Народная инициатива» ремонтируют дороги и водопровод, освещают улицы
Обидчик «тамбовской казначейши» отправится под суд за убийство
Сбербанк поможет собрать детей в школу быстро и выгодно
В Тамбовской области по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержано 8 человек
На Тамбовщине при столкновении КамАЗа и легковушки погибла пожилая пара
В Мичуринске в реке нашли тело мужчины, пропавшего неделю назад
В Мичуринске отреставрируют памятник воинам-интернационалистам
В Тамбовской области не зафиксировано случаев бешенства у людей
В Тамбовской области оштрафовали главу сельхозкооператива
Юные тамбовчане встретились с детской писательницей
Участниками фестиваля «Тамбовщина за спорт» стали почти 5 тысяч человек
Аэропорт «Тамбов» заплатил штраф в 200 тысяч рублей за затягивание начала ремонтных работ
Тамбовские фермеры увеличили производство мяса
В Тамбовской области открылась выставка компьютерных копий картин импрессионистов
Тамбовчане проголосуют за лучший короткометражный фильм
Тамбовчанка угрожала сыну ножом, чтобы отнять и заложить его телефон
Тамбовчанка, убившая гражданского мужа, отправится в колонию на 7 лет
Прокуратура помогла жителям Тамбовской области, оставшимся без питьевой воды