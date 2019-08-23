Жительница Тамбовской области продала фотоаппарат, чтобы не платить алименты

СЕГОДНЯ 12:01 2019-08-23T12:01:32+03:00

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Суд Первомайского района вынес приговор 45-летней местной жительнице. Ее обвиняют в продаже имущества, подвергнутого аресту.

По делу установлено, что обвиняемая по решению суда обязана выплачивать алименты на содержание двоих детей. Ребята живут в приемной семье, родительских прав женщина лишена.

Однако жительница Первомайского района долгое время алименты не платила, за что в октябре 2018 года осуждена по ст.157 УК РФ. Это, впрочем, на женщину действия не оказало, она продолжала уклоняться от уплаты алиментов.

- В этой связи, судебным приставом-исполнителем был наложен арест на имевшийся у нее цифровой фотоаппарат и передан ей на ответственное хранение. Буквально через две недели после ареста, она реализовала указанный фотоаппарат неизвестным лицам за тысячу рублей, которые потратила на собственные нужды, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

Теперь женщину ждет 60 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU