2019-08-23T11:12:45+03:00
Происшествия

На Тамбовщине при столкновении КамАЗа и легковушки погибла пожилая пара

Большегруз «выбросил» отечественное авто с трассы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Легковушка вылетела с трассы и врезалась в столбЛегковушка вылетела с трассы и врезалась в столбФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой погибли пожилые супруги, произошла 22 августа в 7 часов 45 минут на 25 километре автодороги «Тамбов-Пенза-Инжавино-Уварово», проходящей на территории Инжавинского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 58-летний водитель автомобиля «КамАЗ-5320» в составе с прицепом «ГКБ-8350», совершая маневр обгона, при возвращении на свою полосу, не выбрал безопасный боковой интервал и прицепом «задел» автомобиль «ВАЗ-21083», под управлением 77-летнего. От удара отечественная легковушка съехала с проезжей части в кювет и врезалась в световую опору.

- В результате аварии водитель автомобиля «ВАЗ-21083» от полученных травм скончался на месте ДТП, - рассказали в пресс-службе областного УГИБДД. - 70-летнюю пассажирку легкового автомобиля в тяжелом состоянии доставили в ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ», где впоследствии она скончалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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