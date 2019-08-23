В Тамбовской области по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержано 8 человек
У тамбовчан изъяли марихуану и синтетические наркотики
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В рамках операции «Мак-2019» сотрудники полиции городов Тамбова и Уварово задержали шестерых жителей области и изъяли у них синтетический наркотик метилэфедрон. Все задержанные покупали вещество через интернет.
- 50 граммов марихуаны обнаружили инжавинские полицейские в ходе досмотра автомобиля ВАЗ-2106, принадлежащего 48-летнему местному жителю. 3 грамма марихуаны изъяли полицейские города Тамбова совместно с коллегами из Росгвардии у жителя Тамбовского района. Все наркотические вещества изъяты, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU