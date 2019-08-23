В Мичуринске в реке нашли тело мужчины, пропавшего неделю назад
Причины смерти выясняют следователи СКР
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Утром 23 августа в Мичуринске в реке Лесной Воронеж местные жители обнаружили тело мужчины. Прибывшие спасатели вытащили его из воды. Личность погибшего начали устанавливать следователи СО по городу Мичуринску. Оказалось, что это 31-летний местный житель, которые пропал без вести около недели назад.
- Обстоятельства его гибели и точная причина смерти будут установлены в рамках начатой СО по г. Мичуринску регионального СУ СК России процессуальной проверки, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU