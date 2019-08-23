В Тамбовской области оштрафовали главу сельхозкооператива

СЕГОДНЯ 09:00 2019-08-23T09:00:22+03:00

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Суд признал достаточными доказательства, собранные Мичуринским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тамбовской области и вынес приговор председателю сельскохозяйственного кооператива. Женщина не платила работникам зарплату.

По версии следствия, подозреваемая хотела быстрее расплатиться с кредитом и перечислила в банк всю выручку от продажи продукции. Из-за этого 4 месяца ей было нечем заплатить 14 работникам кооператива. Сумма задолженности составила более 430 тысяч рублей.

- Учитывая, что в ходе следствия руководитель коммерческой организации выплатила работникам задолженность по заработной плате, уголовное дело в отношении нее было направлено в суд с ходатайством о назначении меры уголовно-правового характера. Рассмотрев данное ходатайство, суд назначил ей судебный штраф в размере 30 тысяч рублей, - сообщают в СУ СК по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU