К новым детским садам Тамбова пустят автобус

СЕГОДНЯ 13:30 2019-08-21T13:30:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Около новых детских садов «Машенька» и «Медвежонок», строительство которых завершается на севере областного центра, появится дополнительная остановка.

Как сообщили в администрации города Тамбова, в пешеходной доступности от этих дошкольных учреждений сделают остановку «Гвардейская», через которую будут проходить маршруты автобусов № 56 «Свободная – пл. им. В.И. Ленина – Центральный рынок», № 57 «Свободная – Центральный рынок – пл. им. В.И. Ленина», № 31-р «Полынковское кладбище – мкр. «Радужный».

- Помимо этого в районе детских садов «Мишутка», «Машенька» в настоящее время уже функционирует остановочный пункт «Бабарыкина», пешеходная доступность к детским садам составляет 250 м, здесь проходит маршрут № 31-р «Полынковское кладбище – мкр. «Радужный», - пояснили в мэрии Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU