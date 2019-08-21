В Тамбовской области откроют памятник Владимиру Зельдину

СЕГОДНЯ 12:30 2019-08-21T12:30:20+03:00

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В Тамбовской области планируется открыть памятник народному артисту СССР Владимиру Зельдину. Он будет установлен в Мичуринске, где родился актер. Церемония открытия запланирована на начало ноября.

- Примечательно, что в эти дни при поддержке Министерства культуры РФ и Центрального академического театра российской армии в наукограде проведут I Всероссийский театральный фестиваль "На родине Владимира Зельдина", - рассказали в администрации Тамбовской области.

Владимир Михайлович принимал активное участие в жизни региона. Он участвовал в фестивале «Песни над Цной», получил звание «Почетный гражданин Тамбовской области». Имя Владимира Зельдина как старейшего актера занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

ИСТОЧНИК KP.RU