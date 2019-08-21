2019-08-21T11:32:25+03:00
Происшествия

Тамбовских соцработников подозревают в хищении 7 миллионов рублей «на дровах»

В Кирсановском районе три года продолжалась афера с обеспечением якобы нуждающихся жителей топливом
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Кирсановском районе на основе материалов прокурорской проверки возбудили уголовное дело по факту хищения бюджетных денег в особо крупном размере.

Выяснилось, что в течение трех лет, с 2017 по 2019 год, областное учреждение «Центр социальных услуг для граждан города Кирсанова и Кирсановского района» заключало с предпринимателями договоры на поставку твердого топлива: дров и угля. Финансирование этой меры социальной поддержки предусмотрено законодательством из средств федерального бюджета. Но на самом деле работники Центра составляли фиктивные документы, в которых фигурировали недостоверные сведения о людях, которые якобы имеют право на бесплатное обеспечение твердым топливом. Среди них оказались умершие жители Кирсановского района, а также те, кто не имеет права на льготу.

Документы передавали на подпись поставщику топлива, который действовал в сговоре с соцработниками. Впоследствии на расчетный счет предпринимателя перечислялись бюджетные деньги, которые похищались. Подсчитано, что «на дровах» похитили более 7 миллионов рублей бюджетных средств.

- Выяснив это, прокуратура направила в следственные органы постановление для решения вопроса о возбуждении по данному факту уголовного дела ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение денежных средств в особо крупном размере), что и было сделано, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области. - Расследование дела находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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