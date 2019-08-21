2019-08-21T12:03:47+03:00
Общество

Лучшие тамбовские фотографы отправятся в заповедные места

Заповедник «Воронинский» объявляет конкурс
Марина Поповцева
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Прекрасные фотографии из фототура гарантированыПрекрасные фотографии из фототура гарантированыФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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К своему 25-летию заповедник «Воронинский» решил провести конкурс для тамбовских фотографов. Победители смогут отправиться в фототур по уникальным уголкам дикой природы.

С 13 по 15 сентября лучшие фотографы смогут запечатлеть неповторимые пейзажи заповедника, представителей животного мира. Они посетят самое крупное озеро Тамбовщины - Рамза, пройдут на лодке по реке Ворона, смогут прикоснуться к природе, проживая в оборудованном лагере. Фотоработы, сделанные во время тура, войдут в издание альбома о природе заповедника «Воронинский».

- Заявки принимаются до 7 сентября. В конкурсе могут принять участие тамбовчане, имеющие опыт работы в пейзажной съемке и съемке диких животных, - рассказали в администрации Тамбовской области.

Подробнее об условиях конкурса здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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