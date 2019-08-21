В Тамбове в Радужном возможны перебои с холодной водой

СЕГОДНЯ 10:30 2019-08-21T10:30:34+03:00

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22 августа в микрорайоне Радужный в Тамбове будут проводиться плановые работы по монтажу запорной арматуры и фасонных частей трубопровода. В связи с этим c 9.00 до окончания работ (приблизительно до 17.00 23 августа) будет снижено давление холодного водоснабжения от улицы Селезневской до улицы Сабуровской, а также по улицам:

- Сабуровская;

- Тополиная;

- Славная;

- Бабарыкина.

ИСТОЧНИК KP.RU