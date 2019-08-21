2019-08-21T10:30:34+03:00
Общество

В Тамбове в Радужном возможны перебои с холодной водой

Давление будет снижено в связи с плановыми работами
Марина Поповцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

22 августа в микрорайоне Радужный в Тамбове будут проводиться плановые работы по монтажу запорной арматуры и фасонных частей трубопровода. В связи с этим c 9.00 до окончания работ (приблизительно до 17.00 23 августа) будет снижено давление холодного водоснабжения от улицы Селезневской до улицы Сабуровской, а также по улицам:

- Сабуровская;

- Тополиная;

- Славная;

- Бабарыкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
К новым детским садам Тамбова пустят автобус
Улица Агапкина в Тамбове останется без холодной воды
В Тамбовской области откроют памятник Владимиру Зельдину
Лучшие тамбовские фотографы отправятся в заповедные места
Тамбовских соцработников подозревают в хищении 7 миллионов рублей «на дровах»
Сбербанк снижает ставки по военной ипотеке
В Тамбовской области «Тойота» столкнулась с мопедом
Сбербанк снижает ставки по военной ипотеке
В Тамбове «Шевроле» сбил пятилетнего мальчика
В Тамбовской области клещи за неделю покусали 75 детей
В Тамбовской области поддержку получили 10 НКО
В Дубовом тамбовчан ждет фруктовое изобилие
Тамбовский «Аэропорт» подозревают в завышении цен на авиатопливо
В Тамбовской области проверили обоснованность установки камер на дорогах
Тамбовские теплосети ремонтируют к отопительному сезону
В Тамбовской области работникам АТП не платили зарплату 3 месяца
Бизнес-вумен пыталась дать взятку полицейскому
Жительница Тамбовской области избила соседа и обвинила его в ограблении
«Академия футбола» объявляет набор для юных тамбовчан
Тамбовчанин вынес из квартиры знакомого велосипед, колонку и мобильник
Тамбовчанка сбила пожилого велосипедиста