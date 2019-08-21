В Тамбовской области клещи за неделю покусали 75 детей
С начала сезона медики оказали помощь 3334 укушенным
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За последнюю неделю в Тамбовской области 284 человек обратились за медпомощью после укусов клещей. 75 из них – дети. Всего в этом сезоне помощь была оказана 3334 людям с укусами, в том числе 905 детям.
В области 11 человек заразилось боррелиозом. Никто их них не обращался за профилактикой. А делать это необходимо, так как исследования членистоногих, снятых с людей, показали: 16,6 % из них заражены боррелиозом, 4,4 % - гранулоцитарным анаплазмозом.
- Клещей, инфицированных вирусом клещевого энцефалита не выявлено, - сообщают в Роспотребнадзоре по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU