2019-08-21T09:57:54+03:00
Общество

В Тамбовской области поддержку получили 10 НКО

Самый крупный грант составил более 1,1 млн рублей
Марина Поповцева
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В Тамбовской области подвели итоги первого этапа конкурса для некоммерческих организаций. Победители получили субсидии из регионального бюджета. На первом этапе поддержку получили 10 НКО на общую сумму 5 миллионов 105 тысяч рублей.

- Развитие институтов гражданского общества, поддержка «третьего сектора», межнациональное сотрудничество, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов – направления, по которым проходил отбор в первом этапе конкурса, - сообщают в областной администрации.

Самый крупный грант получило Тамбовское общество любителей краеведения - более 1,1 млн рублей на организацию традиционных игр «Атмановские кулачки». Больше миллиона рублей получили Юридический Центр «Гарант» и Ассоциация развития городских территорий.

В настоящее время стартовал второй этап конкурса. Подавать заявки на участие в нем можно до 30 августа. Направления, которым будет оказываться поддержка, следующие: благотворительность, деятельность в области организации и поддержки благотворительности и волонтерства; работа с детьми и молодежью, защита семьи, детства, материнства и отцовства; деятельность в сфере патриотического и военно-патриотического воспитания; проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества.

Заявки принимаются по адресу: г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 14, каб. № 223. Подробнее о конкурсе здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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