В Дубовом тамбовчан ждет фруктовое изобилие

СЕГОДНЯ 17:48 2019-08-20T17:48:54+03:00

В Петровском районе пройдет фестиваль фруктов и ягод

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24 августа в селе Дубовое Петровского района состоится фестиваль «Фруктовый вернисаж». Тематика праздника не случайна. Местное предприятие выращивает самые разные фрукты и ягоды.

Гостям фестиваля предложат увлекательную культурную программу: выступления творческих коллективов, семейный квест в детском городке, экскурсии. Будут работать аниматоры и аттракционы.

Кроме того, на празднике можно будет купить сувениры и продукты, посетить мастер-класс по посадке саженцев и приобрести сами деревца.

- Гастрономической изюминкой фестиваля станет обилие угощений из фруктов и ягод. Местные умельцы поделятся рецептами варенья, угостят домашним компотом и свежими фруктами, только что собранными с ветки. Также гостей ждет ароматный травяной чай с пирогами и бубликами, тортами и пирожными, - сообщают на информационно-туристическом портале Тамбовской области.

Фото Информационно-туристического портала Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU