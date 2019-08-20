Тамбовский «Аэропорт» подозревают в завышении цен на авиатопливо

СЕГОДНЯ 17:05 2019-08-20T17:05:22+03:00

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ТОГБУ «Аэропорт «Тамбов» заподозрили в нарушении антимонопольного законодательства. Дело по признакам нарушения - установления монопольной высокой цены на авиатопливо, которым заправляют суда, 19 августа возбудили в региональном УФАС. Известно, что поводом для разбирательства стали материалы проведенной ранее прокурорской проверки.

- ТОГБУ «Аэропорт «Тамбов» является субъектом естественной монополии и занимает доминирующее положение на рынке услуг по заправке воздушных судов авиационным топливом, а также хранению авиационного топлива в аэропорту города Тамбова, - рассказали в региональном УФАС. - По закону тарифы на эти услуги регулируются государством.

То есть для определения цен этих услуг необходимо было обратиться в региональное управление по тарифам. Однако, в ТОГБУ «Аэропорт «Тамбов» установили их самостоятельно, что, по мнению антимонопольной службы, свидетельствует о нарушении порядка ценообразования. Также выяснилось, что согласно прейскуранту аэропорта, стоимость одной тонны авиационного керосина достигала здесь 70 тысяч рублей, а это является необоснованно завышенной ценой и нарушает еще и закон о конкуренции. Рассмотрение дела назначено на 4 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU