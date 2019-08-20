В Тамбовской области проверили обоснованность установки камер на дорогах

СЕГОДНЯ 16:26 2019-08-20T16:26:16+03:00

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Многие автолюбители Тамбовской области жалуются на работу камер фото- и видеофиксации. Нарекания вызывает как их расположение, так и ошибки в работе.

- Разобраться с проблемой установки и работы таких камер решили в партии «Единая Россия», которая совсем недавно запустила мониторинг работы систем фото- и видеофиксации, устанавливаемых на дорогах, - сообщают в Тамбовской областной Думе.

Так, камера на Рассказовском шоссе рядом с кафе «Севан» установлена не случайно. Поблизости расположены детские лагеря отдыха, движение интенсивное, нередки здесь ДТП. Мобильные камеры «треноги» они устанавливаются только с разрешения ГИБДД, на расстоянии не менее 3 м от дороги и под углом в 25 градусов. Оператора снабжают не только разрешением на установку камеры, но и инструкцией по ее эксплуатации, на камере проставляется инвентарный номер. Маскировка камер недопустима.

Северный обход Тамбова – это оживленная трасса, по которой проезжают большегрузы. Ограничение скорости на трассе - 70 км/ч. Переносные камеры фиксируют нарушение скоростного режима. Они хорошо видны и служат, в первую очередь, предупреждением для водителей о том, что нужно снизить скорость.

Мониторинг продлится до 20 сентября и позволит проверить обоснованность установки систем фотовидеофиксации на дорогах.

Фото пресс-службы Тамбовской областной Думы

ИСТОЧНИК KP.RU