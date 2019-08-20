Тамбовские теплосети ремонтируют к отопительному сезону

СЕГОДНЯ 15:46 2019-08-20T15:46:21+03:00

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В Тамбове ремонтные работы близ школ и социальных объектов планируется закончить до 1 сентября. На завершение остальных мероприятий уйдет не более месяца.

К настоящему времени «Тамбовтеплосервис» выполнил поверку сигнализаторов оксида углерода и горючих газов на всех котельных, на 12 из них отремонтированы котлы. Произведен текущий ремонт теплосетей, заменено около 550 погонных метров трубопроводов.

Закончена модификация отдельного головного участка трубопровода от котельной, расположенной на улице Пионерской, 16. На ряде объектов были заменены счетчики. В 2019 году предприятие заменило телосети во дворах на Пионерской, Набережной, К. Московского, Красноармейской, Ерофеевской.

- На участках трубопровода в районе улицы А.Бебеля, 21 старые трубы заменены на пенополиуретановые, а с 12 августа начаты работы по модификации участка тепловой сети по ул.Сергеева-Ценского от теплокамеры №52а до детской художественной школы №1, - рассказали в городской администрации.

Продолжается ремонт и модификация насосного оборудования, ведется капитальный ремонт котлов на двух котельных. Гидравлические испытания выявили 59 порывов, большая их часть уже устранена. Ведется восстановление асфальта после разрытий.

ИСТОЧНИК KP.RU