В Тамбовской области работникам АТП не платили зарплату 3 месяца
Прокуратура Сампурского района выявила нарушения в деятельности транспортного предприятия. Выяснилось, что в компании имеется задолженность по заработной плате в размере более 500 тысяч рублей перед 27 работниками. Им не заплатили за май-июль 2019 года.
По закону работодатель обязан выплачивать работникам зарплату не реже чем каждые полмесяца. Таким образом трудовые права работников были нарушены.
- Для устранения выявленных нарушений законодательства в адрес директора предприятия внесено представление. Одновременно в защиту прав работников в суд направлено 27 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании в пользу каждого из работников начисленной, но не выплаченной заработной платы, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области. - Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU