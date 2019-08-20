2019-08-20T14:32:32+03:00
Происшествия

Бизнес-вумен пыталась дать взятку полицейскому

Владелица магазина не хотела отвечать за незаконную продажу спиртного
Марина Поповцева
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В Тамбовской области вынесен приговор 59-летней женщине. Владелица торгового павильона пыталась дать взятку полицейскому, чтобы тот закрыл глаза на незаконную продажу алкоголя в ее торговой точке.

- Денежные средства женщина пыталась положить в карман форменного обмундирования сотрудника полиции, однако довести преступный умысел до конца ей не удалось, так как он отказался от незаконного денежного вознаграждения, - сообщают в СУ СК по Тамбовской области.

Женщине дали 2 года условно. Средства, предназначавшиеся полицейскому, направились в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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