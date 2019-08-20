Бизнес-вумен пыталась дать взятку полицейскому
Владелица магазина не хотела отвечать за незаконную продажу спиртного
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В Тамбовской области вынесен приговор 59-летней женщине. Владелица торгового павильона пыталась дать взятку полицейскому, чтобы тот закрыл глаза на незаконную продажу алкоголя в ее торговой точке.
- Денежные средства женщина пыталась положить в карман форменного обмундирования сотрудника полиции, однако довести преступный умысел до конца ей не удалось, так как он отказался от незаконного денежного вознаграждения, - сообщают в СУ СК по Тамбовской области.
Женщине дали 2 года условно. Средства, предназначавшиеся полицейскому, направились в доход государства.
ИСТОЧНИК KP.RU