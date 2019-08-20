Жительница Тамбовской области избила соседа и обвинила его в ограблении

СЕГОДНЯ 14:00 2019-08-20T14:00:30+03:00

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В Жердевке районный суд вынес приговор 33-летней жительнице одного из сел. Она обвиняется в том, что совершила заведомо ложный донос и побои.

Суд установил, что женщина испытывала неприязнь к своему односельчанину, а потому решила обвинить его в совершении тяжкого преступления. Обвиняемая оторвала ручку от своей сумочки, и оставила сумку на улице. Потом попросила своего сожителя сообщить в полицию о том, что ее избил и ограбил один из местных жителей.

- Затем, будучи предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, она написала письменное заявление об ограблении ее указанным гражданином и хищении у нее 63 тысяч рублей, - рассказали в региональной прокуратуре.

Проверка не нашла подтверждений факту грабежа и в возбуждении уголовного дела женщине отказали. Кроме того, выяснилось, что прежде она побила своего «грабителя» палкой. Причем на тот момент ее уже штрафовали за аналогичный проступок. В итоге злоумышленницу приговорили к полутора годам лишения свободы условно и штрафу в 6 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU