«Академия футбола» объявляет набор для юных тамбовчан
В младшие группы принимают мальчиков и девочек 7-8 лет
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7 сентября на стадионе "Локомотив" по адресу ул. Гастелло, 46 будет проводиться отбор детей в младшие группы «Академии футбола». Попробовать себя на поле могут мальчики и девочки 7-8 лет.
- Сбор участников в 9:00. При себе нужно иметь спортивную обувь, одежду и большое желание заниматься футболом! – рассказали в региональном управлении по физической культуре и спорту.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (4752) 78-32-04.
ИСТОЧНИК KP.RU