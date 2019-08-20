«Академия футбола» объявляет набор для юных тамбовчан

СЕГОДНЯ 13:31 2019-08-20T13:31:19+03:00

В младшие группы принимают мальчиков и девочек 7-8 лет

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7 сентября на стадионе "Локомотив" по адресу ул. Гастелло, 46 будет проводиться отбор детей в младшие группы «Академии футбола». Попробовать себя на поле могут мальчики и девочки 7-8 лет.

- Сбор участников в 9:00. При себе нужно иметь спортивную обувь, одежду и большое желание заниматься футболом! – рассказали в региональном управлении по физической культуре и спорту.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (4752) 78-32-04.

ИСТОЧНИК KP.RU