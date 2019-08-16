Рабочим в Тамбовской области задержали аванс

СЕГОДНЯ 14:00 2019-08-16T14:00:13+03:00

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Прокуратура Мичуринска выявила нарушения трудового законодательства в деятельности управляющей организации. 8 работников компании не получили аванс за июль. Сумма задолженности составила 66 тысяч рублей.

По закону заработная плата сотрудникам предприятия должна выплачиваться 2 раза в месяц. Однако в трудовых договорах компании не указаны конкретные даты выплаты, что является нарушением ст. 136 Трудового кодекса РФ.

- Все это свидетельствует о ненадлежащем исполнении работодателем требований законодательства о выплате заработной платы, что нарушает трудовые права работников, - поясняют в прокуратуре Тамбовской области.

По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении генерального директора управляющей организации дело об административном правонарушении. Оно было направлено в Государственную инспекцию труда Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU