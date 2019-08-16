Тамбовские полицейские задержали воровок из Воронежской области

СЕГОДНЯ 13:31 2019-08-16T13:31:54+03:00

Изменить размер текста: A A

По Тамбовской области прокатилась серия краж золота и денег на территории Знаменского, Рассказовского и Сампурского районов. Полицейские установили, что хищениями занимались цыганки из Воронежской области, предлагавшие жителям погадать или купить у них что-нибудь. С помощью воронежских коллег удалось задержать всех подозреваемых и доставить их в Тамбовскую область. В отношении злоумышленниц возбужден ряд уголовных дел.

При этом выяснилось, что одна из фигуранток уголовного дела прежде была приговорена судом Сампурского района к условному сроку. Позже ей решили изменить меру пресечения и дали реальный срок.

- Найти женщину по месту жительства не удалось - осужденная не уведомила об изменении места своего проживания и была объявлена в розыск. Сотрудники уголовного розыска сампурской полиции оперативным путем установили, где в настоящий момент находится осужденная. В городе Актарск Саратовской области у родственников женщина была задержана и доставлена в Сампурский район. В настоящий момент она арестована и находится в следственном изоляторе, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU