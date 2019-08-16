2019-08-16T11:30:44+03:00
Происшествия

В Тамбовском районе украли древесину на 100 тысяч рублей

Спиленные близ ЛЭП деревья бесследно исчезли
Марина Поповцева
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Прокуратура Тамбовского района проверила исполнение законодательства в сфере лесоохраны и пожаротушения. В ходе проверки были выявлены признаки хищения срубленных в охранной зоне ЛЭП деревьев.

- Установлено, что вдоль автодороги «Тамбов-Орел-Ливны» в охранной зоне ВЛ 35 кВ «Авангардская-Двойнёвская» (пролёт с 30 по 49) на протяжении около 2-х км произведена вырубка древесно-кустарниковой растительности. При этом на местах рубки стволы срубленных деревьев отсутствуют, - рассказали в областной прокуратуре.

Выяснилось, что в этом месте было срублено 800 кубометров березовой древесины и 93,87 кубометров кленовой. Работы по вырубке должна была производить некая фирма, однако она доверила проведение работ субподрядчикам. Те же не позаботились о сохранности древесины и не сообщили об окончании работ.

Итогом стало хищение деловой древесины на сумму более 100 тысяч рублей. Вероятно, злоумышленников было несколько, так как вывезти весь объем без специальной техники просто невозможно. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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