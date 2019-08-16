В Тамбове из окна восьмого этажа выпал и насмерть разбился 56-летний мужчина
Обстоятельства его гибели устанавливают следователи
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Трагедия произошла в областном центре на улице Чичканова 15 августа в 9 часов 30 минут. Из окна восьмого этажа выпал 56-летний мужчина. Он получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте.
- Обстоятельства гибели тамбовчанина устанавливаются. Доследственную проверку по этому факту проводят в следственном отделе по Октябрьскому району города Тамбов СУ СК России по Тамбовской области, - рассказали в региональном СКР. – Проверяется информация о том, что погибший являлся директором одного из медицинских учреждений области.
ИСТОЧНИК KP.RU