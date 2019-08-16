Тамбовчане позаботятся о сохранении лесов

СЕГОДНЯ 09:29 2019-08-16T09:29:22+03:00

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В сентябре-октябре жители Тамбовской области смогут принять участие во Всероссийской акции «Живи, лес!». Участникам предложат заняться уборкой леса от мусора, озеленением населенных пунктов. Школьникам прочитают тематические лекции. Акция объединит специалистов лесной отрасли региона, студентов, школьников, волонтеров и просто неравнодушных к экологии тамбовчан.

- В этом году центральное мероприятие акции пройдет 19 сентября. Тамбовские лесоводы и добровольцы будут собирать лесной урожай - семена дуба, каштана, липы, туи, - рассказали в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU