Тамбовские охотники откроют летне-осенний сезон

СЕГОДНЯ 17:00 2019-08-15T17:00:16+03:00

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17 августа в Тамбовской области открывается сезон охоты на пернатую дичь. С этого дня можно будет охотиться на тетерева, вальдшнепа, болотно-луговых, водоплавающих, полевых и степных птиц.

В день охотник может добыть до 3-х особей водоплавающей дичи, до 3-х вальдшнепов, а также по 5 особей болотно-луговой, степной и полевой дичи. Нормы допустимой добычи пролетной пернатой дичи с 15 сентября не применяются. Сезон охоты продлится до 15 ноября.

- За нарушение правил охоты предусмотрены административные штрафы от 500 до 4 тысяч рублей с возможной конфискацией орудий охоты или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет, - напоминают в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU